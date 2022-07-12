مؤشر سقوط.. فولودين يعلق على عزم "البنتاغون" صد الصواريخ الروسية فرط الصوتية بمناطيد

صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، بأن استخدام "البنتاغون" لـ"المناطيد" الجديدة ضد الصواريخ الروسية فرط الصوتية يمكن النظر إليه كفشل لبرنامج الدفاع الصاروخي الأمريكي.

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جاء ذلك في منشور لفولودين في قناته الخاصة على تطبيق "تلغرام"، حيث وصف ذلك بأنه "سقوط البنتاغون".

ويأتي ذلك ردا على رصد الولايات المتحدة الأمريكية لـ 27.1 مليون دولار لمناطيد تجسس على الصواريخ الروسية والصينية، حيث يخطط "البنتاغون" في مشروع موازنته لعام 2023 إلى وضع مناطيد مزودة بألواح شمسية مع أجهزة مراقبة على ارتفاع (18-27) كيلومترا فوق سطح الأرض.