وكالة: القمر الصناعي الأمريكي Worldview-2 رصد نوفايا كاخوفكا قبل ثلاثة أيام من القصف

أفادت وكالة ريا نوفوستي أن القمر الصناعي التجاري الأمريكي Worldview-2 صور نوفايا كاخوفكا (منطقة خيرسون) قبل ثلاثة أيام من الضربة التي شنها الجانب الأوكراني بصواريخ HIMARS.

وقال الوكالة إن القمر الأمريكي رصد وصور في 8 يوليو المدينة وضواحيها.

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وسبق للأقمار الصناعية التجارية الأمريكية أن صورت أيضا بيلغورود، ومصفاة نفط نوفوشاختينسكي في منطقة روستوف، وجزيرة زميني، ومنطقة منصات الحفر في البحر الأسود عشية الضربات الأوكرانية.

وشنت القوات الأوكرانية قصفا ليلة أمس الاثنين على مدينة نوفايا كاخوفكا بمنطقة خيرسون بصواريخ هيمارس الأمريكية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

المصدر: نوفوستي