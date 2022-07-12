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الشرطة تعتقل رجلا وضع عبوة ناسفة قوية قرب القصر الرئاسي في وارسو

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الشرطة تعتقل رجلا وضع عبوة ناسفة قوية قرب القصر الرئاسي في وارسو
AP Michal Dyjuk
وارسو- بولندا
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أفادت الشرطة البولندية في العاصمة وارسو، أمس الاثنين، بأنها اعتقلت رجلا (31 عاما) وضع عبوة ناسفة في أحد شوارع وسط المدينة بالقرب من القصر الرئاسي، حيث كان يتجمع أكثر من 300 شخص.

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وعلى حسابها في "تويتر"، أوضحت الشرطة أنها "أخلت مساحة دائرية نصف قطرها 200 متر بالمنطقة، وأن خبراء بمعدات متخصصة قدموا لتفكيك العبوة الناسفة".

من جهته، وصف المتحدث باسم شرطة وارسو، سيلويستر ماركزاك، العبوة الناسفة بأنها "قوية" والوضع بأنه "خطير"، في حين أنه لم ترد انباء عن وقوع انفجار او إصابة أحد فى المكان الذى يقع على بعد بنايات قليلة من القصر الرئاسي، وفق ما ذكرت "أسوشيتد برس".

المصدر: "أ ب"

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