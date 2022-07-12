أردوغان يتصل بمحمد بن سلمان

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة عيد الأضحى.

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وذكر بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية أمس الاثنين: "تناول الجانبان، في اتصال هاتفي بينهما، العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية"، وفقا لوكالة الأنباء التركية "الأناضول".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي "هنأه فيه بعيد الأضحى".

وأضافت: "تبادل ولي العهد التهنئة مع الرئيس التركي بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والمسرات"، وتابعت: "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها".

يذكر أن ولي العهد السعودي زار تركيا الشهر الماضي، في أول زيارة رسمية له على الإطلاق إلى هذا البلد، ضمن جولة شملت مصر والأردن.

وكان الرئيس التركي قد زار السعودية في أبريل الماضي، حيث التقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.

المصدر: واس+ الأناضول