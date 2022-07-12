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وزيرة الصحة في لوغانسك: القوات المسلحة الأوكرانية أحرقت مستشفى للولادة في سيفيرودونيتسك قبل انسحابها

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وزيرة الصحة في لوغانسك: القوات المسلحة الأوكرانية أحرقت مستشفى للولادة في سيفيرودونيتسك قبل انسحابها
Sputnik
فرق الإطفاء - لوغانسك
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أعلنت وزيرة الصحة في جمهورية لوغانسك ناتاليا باشينكو أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية أحرقت مستشفى للولادة كانت متمركزة فيها في سيفيرودونيتسك قبل تحريرها من قبضتها.

وقال باشينكو التي زارت سيفيرودونيتسك وليزيتشانسك يوم الاثنين في تصريح لوكالة "تاس" الروسية إن التشكيلات المسلحة الأوكرانية التي كانت متمركزة في مستشفى الولادة في سيفيرودونتسك أحرقتها أثناء انسحابها.

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وأضافت أن كبير الأطباء في المستشفى إن المعدات في المستشفى كانت سليمة، وقد طلب من المسلحين المغادرة، إلا أنهم صبوا الوقود وأضرموا النيران عمدا في المستشفى.

 

المصدر: "تاس" 

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