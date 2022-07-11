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وزير المالية الروسي: إلغاء القيود الغربية على روسيا سيؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة والغذاء العالميتين

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وزير المالية الروسي: إلغاء القيود الغربية على روسيا سيؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة والغذاء العالميتين
Globallookpress Federation Council of Russia
وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف
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اعتبر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن إلغاء القيود التي فرضها الغرب على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية للطاقة والغذاء.

ورد سيلوانوف على سؤال حول رأيه باقتراح "غازبروم" لبيع الغاز الطبيعي المسال بالروبل، قائلا: "نحن ندعمها بكل الطرق الممكنة".

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ودعا وزير المالية إلى توسيع نطاق ممارسة دفع ثمن السلع المصدرة بالروبل إلى أقصى حد ممكن.

وردا على السؤال، عن ماهية السلع، باستثناء الغاز عبر خطوط الأنابيب، التي يمكن تحويل دفع ثمنها إلى روبل في المستقبل القريب، قال: "نحن نؤيد تحويل أي صفقات في التجارة الخارجية إلى العملة الروسية. في ظل الظروف الحالية هذا عادل".

وأشار إلى أن شراء العملة بموجب قانون الميزانية، إذا تم تجديده، يجب أن يتم بعملات الدول الصديقة. الدولار واليورو عملتان سامتان لروسيا.

المصدر: تاس

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