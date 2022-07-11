إثيوبيا تبدأ التخزين الثالث في سد النهضة

قال الخبير المائي عباس شراقي أنه التخزين الثالث لسد النهضة بدأ اليوم الاثنين، حيث بدأت المياه في تخطى مستوى البحيرة المرصود العام الماضي طبقا لصور الأقمار الصناعية.

وقال شرافي لـRT أن المياه بدأت تتخطى مستوى البحيرة مقارنة بالعام الماضي، إذ اختفت بعض الجزر الصغيرة في بحيرة السد، واقترب مستوى المياه نحو سد السرج (السد الركامي المقوس) وباتت المياه تبعد عنه بحوالي الكليومتر مع توقعات بملامسة جدرانه قريبا.



وقال "ومن المتوقع أن يستمر التخزين حتى نهاية الشهر الجاري فى حالة استمرار فتح بوابتي التصريف (60-70 مليون م3/يوم) عند منسوب 590 متر فوق سطح البحر للممر الأوسط (بتخزين حوالى 4 مليار م3)، أو الخامس من أغسطس عند منسوب 595 متر (بتخزين 5.5 مليار م3)، ليصبح اجمالي التخزين 12 مليار م3 عند منسوب 590 م، أو 13.5 مليار م3 عند منسوب 595 م، وفى نهاية التخزين سوف تفيض المياه من أعلى الممر الأوسط.

ناصر حاتم

المصدر: RT