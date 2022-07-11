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انفجارات ضخمة نتيجة قصف أوكراني لمستودعات أسمدة في نوفايا كاخوفكا بصواريخ HIMARS الأمريكية.. فيديو

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انفجارات ضخمة نتيجة قصف أوكراني لمستودعات أسمدة في نوفايا كاخوفكا بصواريخ HIMARS الأمريكية.. فيديو
Sputnik
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أعلنت الإدارة المدنية العسكرية في مقاطعة خيرسون أن قوات كييف قصفت مستودعات أسمدة في نوفايا كاخوفكا بصواريخ HIMARS الأمريكية، مما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة وسقوط قتلى وجرحى.

قال نائب رئيس الإدارة كيريل ستريموسوف إن الصواريخ الأوكرانية لم تضرب محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية. مؤكدا أن المحطة تعمل بشكل طبيعي.

وأكدت نائبة رئيس الإدارة العسكرية المدنية للمنطقة إيكاترينا جوباريفا. أن الهجوم على نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون تم بصواريخ HIMARS الأمريكية.

وأشار رئيس الإدارة المدنية العسكرية في كاخوفسكايا بمنطقة خيرسون فلاديمير ليونتييف إلى أن الضربة التي شنتها القوات الأوكرانية على نوفا كاخوفكا، أدت إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى.

المصدر: تاس+نوفوستي

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