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ساليفان: بايدن سيعقد في إسرائيل قمة رباعية مع الهند والإمارات حول الأمن الغذائي

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ساليفان: بايدن سيعقد في إسرائيل قمة رباعية مع الهند والإمارات حول الأمن الغذائي
Legion-Media Sipa USA
مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جيك ساليفان،
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أعلن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جيك ساليفان، أن الرئيس جو بايدن خلال زيارته لإسرائيل سيعقد قمة رباعية حول الأمن الغذائي بمشاركة الهند والإمارات.

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جدول زيارة بايدن إلى إسرائيل والضفة الغربية

وقال ساليفان خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إنه (بايدن) "سيعقد قمة افتراضية رباعية مع زعماء إسرائيل والإمارات والهند مع التركيز على الأمن الغذائي".

وجدير بالذكر أن بايدن سيقوم بجولة في الشرق الأوسط خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو الجاري. وسسيزور خلالها إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.

المصدر: تاس

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