سوليفان: استبدلنا سياسة "الصك على بياض" مع السعودية التي اعتمدها ترامب

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الإدارة الحالية استبدلت سياسة "الصك على بياض" مع المملكة العربية السعودية التي اعتمدها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأشار سوليفان في مؤتمر صحافي إلى أن "الشرق الأوسط أصبح أكثر استقرارا منذ استلام بايدن للسلطة.. استبدلنا سياسة الصك على بياض مع السعودية التي اعتمدها ترامب ودبلوماسيتنا أدت لوقف إطلاق النار باليمن"، مشددا على أن "بايدن سعى دائما إلى إعادة تقويم وليس قطع العلاقة مع السعودية".

'If we act now to create a more peaceful and stable region, it will pay dividends for the American national interest … for years to come.'



National Security Adviser Jake Sullivan previewed Pres. Biden’s objectives ahead of his trip to Israel, the West Bank, & Saudi Arabia. pic.twitter.com/S2iAW8IABN — NowThis (@nowthisnews) July 11, 2022

وأفاد بأن "زيارة بايدن للشرق الأوسط ستجدد التأكيد على دور الولايات المتحدة الحيوي بالمنطقة، وخلال القمة مع قادة الدول الخليجية والعراق والأردن ومصر، سيقدم بايدن استراتيجيته ورؤيته للشرق الأوسط"، مؤكدا "أننا نود تعزيز مسار تحسين العلاقة بين إسرائيل والمزيد من الدول العربية وأي تطبيع إيجابي".

وأضاف: "بايدن يريد مساعدة إسرائيل على تحقيق اندماج أعمق في منطقة الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "أي تطبيع مع المملكة العربية السعودية من المحتمل أن يستغرق وقتا طويلا".

وقال سوليفان إن "بايدن سيدعو إلى إحراز تقدم في ملف حقوق الإنسان خلال جولته في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "البيت الأبيض وليس بايدن، من كان على اتصال بأسرة الصحفي جمال خاشقجي قبل رحلته إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية".

المصدر: RT