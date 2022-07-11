النقابات الألمانية تحذر من خسارة ملايين الوظائف "للأبد" إذ استمر "نقص إمدادات الغاز الروسي"

اعتبرت رئيسة النقابات الألمانية ياسمين فهيمي أن استمرار التراجع بإمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا سيؤدي إلى "أزمة مالية خطيرة" في العديد من الشركات وقد يعرض "ملايين الوظائف للخطر".

وقالت فهيمي في تصريح لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: "إذا استمرت روسيا في قطع إمدادات الغاز، فإن الشركات التي حققت أرباحا قياسية في الربعين الأول والثاني من العام الحالي قد تجد نفسها بسرعة في مأزق، مما يعرض ملايين الوظائف للخطر".

وأضافت: "بمجرد أن تختفي هذه الوظائف الصناعية، لن تعود أبدا، ثم سنعود مرة أخرى إلى مرحلة الصفر في اقتصادنا".

وأردفت قولها بأن ذلك "سيؤدي إلى حدوث انكماش وركود اقتصادي في ألمانيا".

وأوضحت: "هناك خطر، يجب منع الانزلاق إلى الركود بأي ثمن، من خلال التحول السريع واستراتيجية الاستثمار في القطاع العام وأمن الطاقة".

المصدر: "سبوتنيك"