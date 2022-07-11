لوغانسك تعلن القبض على مخربين بيلاروس خططوا لهجمات إرهابية في ليسيتشانسك
Sputnik Евгений Биятов
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أعلن مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك فيتالي كيسيليف أن قوات الأمن ألقت القبض على مخربين بيلاروس كانوا يخططون لهجوم إرهابي في ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال كيسيليف: "قبل أيام قليلة، قبضت وحداتنا على مجموعة تخريبية واستطلاعية كانت في طريقها لتنفيذ هجوم إرهابي في مدينة ليسيتشانسك. وهذه المجموعة هي مرتزقة من بيلاروس، حوالي 6 أو 7 أشخاص. وتم احتجازهم، ونزع أسلحتهم، والآن يدلون باعترافاتهم لدينا".
وأكدت وزارة الداخلية البيلاروسية في وقت سابق أنها فتحت قضية جنائية ضد البيلاروس الذين يقاتلون إلى جانب قوات كييف لمشاركتهم في نزاع مسلح على أراضي دولة أجنبية.
المصدر: نوفوستي