 
مباشر

المفوضية الأوروبية تحذر من تدفق محتمل للمهاجرين

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تحذر من تدفق محتمل للمهاجرين
Legion-Media Ondrej Deml/CTK Photo/Alamy Live News
مفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/teie

حذرت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد من احتمال تدفق جديد للمهاجرين بسبب أزمة الغذاء وارتفاع أسعار الوقود في العالم.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون في أعقاب اجتماع غير رسمي لوزراء الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي في براغ، يوم الاثنين، إن "الناس قد لا يشعرون بأمان في بلدانهم، وقد يحاولون مغادرتها".

وأوضحت أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية قد يتسبب بعدم الاستقرار في دول أخرى، ويؤدي إلى موجة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتابع: "لا يستطيع أحد التنبؤ بأبعاد تلك الظاهرة، لكننا نعمل على اتجاهين، وقد دعونا حكومات الدول الأعضاء لوضع خطط في حال تدفق المزيد من الأشخاص على أراضي الاتحاد الأوروبي. ونحن نحاول منع حدوث ذلك. وبهذا الشأن من المهم أن نعمل مع الشركاء".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا