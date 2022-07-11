بايدن يتحدث عن احتفاظه بـ4 بنادق مقفلة في منزله

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يحتفظ بأربع بنادق في منزله، مؤكدا أنه يحتفظ بها في مكان مقفل.

وقال بايدن: "لدي أربع بنادق"، وأكد أنه يحتفظ بالأسلحة في مكان مقفل، كما يجب على جميع المالكين المسؤولين أن يقتدوا بذلك.

وأشار إلى أن أصحاب الأسلحة مسؤولون عن الحفاظ على سلامة مالديهم من سلاح.

وتابع: "أصحاب الأسلحة المسؤولون موافقون: ينبغي ألاّ يستطيع أي شخص آخر الوصول إليها. أغلقوها، واشتروا أقفالا خاصة. وإذا لم يتم ذلك، وحدث شيء سيء. نحملكم المسؤولية".

المصدر: نوفوستي