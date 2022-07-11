إدارة: لن تكون هناك تعبئة في مناطق مقاطعة خاركوف تحت السيطرة الروسية

أعلنت الإدارة المدنية المؤقتة المعينة من قبل روسيا في مقاطعة خاركوف بشمال شرقي أوكرانيا، أنه لن تجري هناك تعبئة على الأراضي تحت السيطرة الروسية.

ونفت الإدارة كذلك صحة الأنباء عن إغلاق مدينة كوبيانسك ومن المواطنين من دخولها ومغادرتها.

وأكدت الإدارة يوم الاثنين، إنه "لا يوجد حتى اليوم أي مرسوم ينص على إغلاق المدخل والمخرج للمدينة أو المنطقة. وهذا يخص عمليات التعبئة أيضا"، مضيفة أن الأنباء عن التعبئة في المنطقة يروج لها الجانب الأوكراني بهدف "زعزعة الاستقرار".

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وكان رئيس الإدارة المدنية المؤقتة في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف قد وقع مرسوما عن فرض الأحكام العرفية في المناطق تحت سيطرة القوات الروسية.

ورحب غانتشيف بمرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول النظام المبسط لمنح الجنسية الروسية لمواطني أوكرانيا.

وقال إن إدارته ستعمل على تنظيم الأعمال الخاصة بمنح الجنسية للراغبين فيها في مقاطعة خاركوف.

المصدر: تاس