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غانتس: سنعرض على بايدن تشكيلة متكاملة في مواجهة إيران

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غانتس: سنعرض على بايدن تشكيلة متكاملة في مواجهة إيران
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس "إننا سنعرض على الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته تركيبة القوة المتكاملة مع شركائنا بالمنطقة في مواجهة إيران".

وأشار غانتس في تصريح إلى "أننا سنقدم إلى بايدن عرضا لبناء القوة المشتركة مع شركاء في جميع أنحاء المنطقة في مواجهة إيران. وستكلف القوات الأمنية بتطوير هذا التعاون في السنوات المقبلة كوسيلة رئيسية لكبح العدوان الإيراني".

المصدر: RT

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