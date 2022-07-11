غانتس: سنعرض على بايدن تشكيلة متكاملة في مواجهة إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس "إننا سنعرض على الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته تركيبة القوة المتكاملة مع شركائنا بالمنطقة في مواجهة إيران".

وأشار غانتس في تصريح إلى "أننا سنقدم إلى بايدن عرضا لبناء القوة المشتركة مع شركاء في جميع أنحاء المنطقة في مواجهة إيران. وستكلف القوات الأمنية بتطوير هذا التعاون في السنوات المقبلة كوسيلة رئيسية لكبح العدوان الإيراني".

מדבריי הערב בטקס הסיום של מחזור מ׳׳ט במכללה לביטחון לאומי: מחרתיים ינחת בישראל הנשיא ביידן. נציג לו את בניין הכוח המשולב שאנו מקדמים עם שותפים ברחבי האזור מול איראן. על זרועות הביטחון תהיה מוטלת המשימה לפתח את שיתוף הפעולה הזה בשנים הקרובות כאמצעי המרכזי לבלימת התוקפנות האיראנית. pic.twitter.com/ub45CQaGnb — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) July 11, 2022

المصدر: RT