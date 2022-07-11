نتنياهو: أنوي عقد اتفاقات سلام مع السعودية إذا عدت لرئاسة الحكومة
AFP
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قال زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه إذا عاد لترؤس الحكومة الإسرائيلية "أعتزم التوصل إلى اتفاقات سلام مع السعودية ودول عربية أخرى".
وقال نتنياهو في تصريح: "إذا عدت لقيادة إسرائيل مرة أخرى ، فإنني أعتزم التوصل إلى اتفاقات سلام مع السعودية ودول عربية أخرى. أود أن أعرب عن تقديري لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، لمساهمته في تحقيق اتفاقيات السلام التاريخية الأربع "اتفاقيات إبراهيم" التي توصلنا إليها".
المصدر: ynet