نتنياهو: أنوي عقد اتفاقات سلام مع السعودية إذا عدت لرئاسة الحكومة

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه إذا عاد لترؤس الحكومة الإسرائيلية "أعتزم التوصل إلى اتفاقات سلام مع السعودية ودول عربية أخرى".

وقال نتنياهو في تصريح: "إذا عدت لقيادة إسرائيل مرة أخرى ، فإنني أعتزم التوصل إلى اتفاقات سلام مع السعودية ودول عربية أخرى. أود أن أعرب عن تقديري لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، لمساهمته في تحقيق اتفاقيات السلام التاريخية الأربع "اتفاقيات إبراهيم" التي توصلنا إليها".

المصدر: ynet