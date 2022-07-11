بايدن يقول إنه مصمم على تجديد حظر الأسلحة الهجومية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه مصمم على تجديد حظر الأسلحة الهجومية، مشيرا إلى "أننا نعيش في بلد غارق في أسلحة الحرب".

وفي تصريح أمام حشد من المشرعين والمدافعين وأقارب ضحايا العنف المسلح في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، سأل بايدن: ""ما هو الأساس المنطقي لوجود هذه الأسلحة خارج مناطق الحرب؟"، مشددا على "ضرورة القيام بالمزيد، مع التركيز بشكل خاص على توافر الأسلحة عالية القوة".

وشدد على أنه "يجب حظر الأسلحة الهجومية، وأنا مصمم على حظر هذه الأسلحة وعلى حظر المخازن ذات السعة العالية، ولن أتوقف حتى نحقق ذلك"، داعيا إلى فرض قوانين التخزين الآمن التي من شأنها أن تجعل الفرد مسؤولا عن عدم تخزين سلاحه بطريقة آمنة، إذا تم استخدام هذا السلاح في جريمة.

يذكر أنه تم حظر الأسلحة الهجومية في عام 1994. وبعد ذلك تحت ضغط من الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة ومصنعي الأسلحة وغيرهم، تم رفع هذا الحظر في عام 2004.

المصدر: The Hill