أوكرانيا تدعو كندا إلى إعادة النظر في قرار إعادة توربينات "السيل الشمالي" إلى ألمانيا

دعت وزارة الخارجية الأوكرانية كندا إلى إعادة النظر في قرار إعادة توربينات الغاز التي تم إصلاحها لشركة "السيل الشمالي" إلى ألمانيا من أجل الحفاظ على ضغط العقوبات على روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان نُشر على موقعها الالكتروني: "تمت دعوة القائم بالأعمال الكندية المؤقت في أوكرانيا إلى وزارة الخارجية الأوكرانية في 11 يوليو، حيث أعرب الجانب الأوكراني عن خيبة أمله فيما يتعلق بقرار الحكومة الكندية إصدار تصريح بإعادة توربينات غاز "السيل الشمالي" التي تم إصلاحها بواسطة شركة "سيمينس" إلى ألمانيا".

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ودعت الوزارة كندا إلى إعادة النظر في هذا القرار من أجل الإبقاء على ضغط العقوبات على روسيا.

وأضافت: "طُلب من الجانب الكندي إعادة النظر في هذا القرار الذي يقوض الوحدة الأوروبية الأطلسية في تطبيق نظام العقوبات الدولي ضد روسيا، ويوفر أساسا لروسيا لمواصلة استخدام الطاقة كسلاح ضد أوروبا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في وقت سابق إن الولايات المتحدة، تدعم قرار كندا بإعادة التوربينات إلى ألمانيا.

المصدر: تاس