وزير الدفاع الإسرائيلي يجري محادثة مع نظيره البحريني

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين، أنه أجرى محادثة مع نظيره البحريني المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد بن سلمان آل خليفة.

وقال غانتس إنه "في العام الأخير قمنا بتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والعلاقات المدنية التي تربط إسرائيل بالبحرين، ولدي قناعة بأن هذه الشراكة ستكسب زخما إضافيا وستساهم في استقرار المنطقة".

وأفاد بأن الاتصال جاء " بمناسبة حلول عيد الأضحى، وتمنيت له ولكل الشعب البحريني عيد أضحى مباركا. وطلبت منه أن ينقل تحية خاصة إلى ملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وكذلك أن ينقل له تقديري للرؤية والقيادة اللتين يقودهما".

وكذلك أن ينقل له تقديري للرؤية والقيادة اللتين يقودهما. في العام الأخير قمنا بتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والعلاقات المدنية التي تربط إسرائيل بالبحرين، ولدي قناعة بأن هذه الشراكة ستكسب زخمًا إضافيًا وستساهم في استقرار المنطقة. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) July 11, 2022

المصدر: RT