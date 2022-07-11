نتنياهو يلغي مثوله أمام المحكمة غدا

ألغى زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مثوله المقرر يوم غد الثلاثاء أمام محكمة منطقة القدس لجلسة استماع في محاكمته.

ومن المتوقع أن يبدأ محامو نتنياهو استجواب هداس كلاي ، مساعدة رجلي الأعمال الإسرائيلي أرنون ميلتشين، والأسترالي جيمس باكر، في إطار ما يسمى بالقضية 1000، وهي واحدة من ثلاث قضايا ضد رئيس الوزراء السابق.

ووصفت كلاين خلال شهادتها في محكمة منطقة القدس المطالب المستمرة للسلع الكمالية التي قدمها نتنياهو وزوجته سارة لرؤسائها على مدى سنوات.

وتعتبر شهادتها مهمة للغاية لأنها تقوض دفاع نتنياهو بأنه كان يقبل الهدايا من صديق وأنه لم يكن على علم بقيمتها.

ويواجه نتنياهو اتهامات جنائية في عدة ملفات قضائية، منها "القضية الـ3000"، بخصوص مخالفات مزعومة اقترفت خلال إبرام حكومة نتنياهو صفقة لاقتناء غواصات وسفن حربية من شركة Thyssenkrupp الألمانية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"