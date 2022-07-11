 
مباشر
عاجل
المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية: ليست كل الأسلحة الموجودة في أوكرانيا بأيد أمينة

نتنياهو يلغي مثوله أمام المحكمة غدا

أخبار العالم

نتنياهو يلغي مثوله أمام المحكمة غدا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tegr

ألغى زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مثوله المقرر يوم غد الثلاثاء أمام محكمة منطقة القدس لجلسة استماع في محاكمته.

ومن المتوقع أن يبدأ محامو نتنياهو استجواب هداس كلاي ، مساعدة رجلي الأعمال الإسرائيلي أرنون ميلتشين، والأسترالي جيمس باكر، في إطار ما يسمى بالقضية 1000، وهي واحدة من ثلاث قضايا ضد رئيس الوزراء السابق.

ووصفت كلاين خلال شهادتها في محكمة منطقة القدس المطالب المستمرة للسلع الكمالية التي قدمها نتنياهو وزوجته سارة لرؤسائها على مدى سنوات.

وتعتبر شهادتها مهمة للغاية لأنها تقوض دفاع نتنياهو بأنه كان يقبل الهدايا من صديق وأنه لم يكن على علم بقيمتها.

ويواجه نتنياهو اتهامات جنائية في عدة ملفات قضائية، منها "القضية الـ3000"، بخصوص مخالفات مزعومة اقترفت خلال إبرام حكومة نتنياهو صفقة لاقتناء غواصات وسفن حربية من شركة Thyssenkrupp الألمانية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا