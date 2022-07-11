إيران تقدم توضيحات تكميلية لعملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%

قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي، إن تشغيل أجهزة IR4 واستحصال اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ منها ليس بالأمر الجديد وقد تم إبلاغ الوكالة بالأمر.

وأوضح كمالوندي أنه "وفق قانون البرلمان يجب أن نصل إلى طاقة استيعابية قدرها 190 ألف وحدة من أجهزة الطرد المركزي، ولتحقيق ذلك كان علينا تشغيل عدد معين من أجهزة الطرد في إطار زمني محدد"، مبينا أن "تشغيل هذا العدد من الأجهزة الجديدة يأتي في هذا الإطار ولتحقيق أهداف القانون على المدى القصير".

وأشار إلى أنه "عادة وفق إجراءات الوكالة يتم توفير معلومات أولية عامة عن النشاطات النووية لكل بلد ثم يتم استكمالها في الاستبيان التكميلي. ويمكن للوكالة نشر معلومات محدودة بين الأعضاء ولا يتم نشرها للاعلان العام ووسائل الإعلام. لكن بناء على التجارب السابقة، يتم نشر هذه المعلومات بسرعة على المستوى الدولي"، لافتا إلى أن "الإعلام الغربي لم ينشر معلومات دفعة واحدة عن تشغيل ثلاث سلاسل من طراز IR6، بل أعلن كل منا على حدة بناء على تقرير منفصل صدر عن الوكالة".

وأضاف: "لا نقبل بعمليات إشراف خارج إطار اتفاق الضمانات وعمليات الإشراف على نشاطاتنا تتم فقط من قبل الوكالة"، موضحا أن "أجهزة IR6 المتطورة في منشأة فردو زودت بيورانيوم مخصب بنسبة 5% و يتم استحصال يورانيوم مخصب بنسبة 20% منها".



وأعلن كمالوندي أنه "عندما يعود الطرف الآخر إلى التزاماته وينفذها بصورة تامة، ستفي إيران على الفور بجميع التزاماتها بصورة دقيقة"، مشيرا إلى أنه "في سياق عملية تعاون إيران مع الوكالة، هناك مرحلة تتم وفق اتفاق الضمانات وأخرى وفق البروتوكول الاضافي، وجزء آخر من الانشطة الرقابية تتم وفق الاتفاق النووي ومنها مرحلة ما قبل الوصول إلى الكعكة الصفراء".

وأفاد بـ"أننا لا ننفذ اثنين من المراحل الثلاث، وهي عمليات الرقابة وفق الاتفاق النووي والبروتوكول الإضافي ولكن يتم تنفيذ عمليات إشراف الوكالة وفق اتفاق الضمانات".

المصدر: RT