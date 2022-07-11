بوتين وأردوغان يبحثان الوضع في أوكرانيا وسلامة الملاحة في البحر الأسود

بحثا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي، الوضع في أوكرانيا وتنسيق الجهود لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود.

وناقشا الرئيسان اليوم الاثنين، تنسيق الجهود لتصدير الحبوب إلى الأسواق العالمية.

وقال الكرملين إن بوتين وأردوغان أكدا على أهمية تكثيف التعاون، بما في ذلك إجراءات استخدام العملات الوطنية في التجارة.

وأشار الكرملين إلى أن اجتماعا روسيا - تركيا رفيع المستوى سيعقد في المستقبل القريب.

وهنأ الرئيس الروسي خلال الاتصال الهاتفي نظيره التركي بعيد الأضحى .

وفي نفس السياق قال مكتب الرئاسة التركية إن الرئيس التركي ونظيره الروسي بحثا في اتصال هاتفي، الوضع في سوريا والأزمة الأوكرانية بما في ذلك مسألة إخراج الحبوب.

وأضاف البيان أن أردوغان وبوتين بحثا الأوضاع في سوريا، وكذلك العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفتح ممر آمن لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وبحسب البيان أكد الرئيس التركي كذلك على أهمية تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا.

المصدر: تاس + الأناضول