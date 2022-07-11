إعادة تسمية 13 شارعا ترتبط أسماؤها بروسيا في مدينة ترنوبل الأوكرانية

صوّت مجلس مدينة ترنوبل على إعادة تسمية 13 شارعا تحمل أسماء شخصيات روسية وسوفيتية، حسبما أفاد مجلس المدينة.

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وقال مجلس المدينة في بيان له اليوم الاثنين، 11 يوليو: "عقدت جلسة استثنائية لمجلس المدينة في ترنوبل، أيّد فيها النواب إعادة تسمية الشوارع التي تتضمن أصلا روسيا أو سوفيتيا"، وعلى وجه الخصوص تم تغيير اسم شارع ألكسندر بوشكين إلى "المدافعين عن أوكرانيا"، ميخائيل غلينكا إلى "نيكولاي ليونتوفيتش"، ميخائيل لومونوسوف إلى "كفيتكا تسيسيك"، يوري غاغارين إلى "إيفاد غافديدا"، ليف تولستوي إلى "يفغيني ميشكوفسكي".

وقد دخل قانون "إدانة الأنظمة الشيوعية والنازية" في أوكرانيا حيز التنفيذ منذ مايو 2015، والذي يحظر الدعاية للرموز السوفيتية، حيث ينطوي على إعادة تسمية المدن والشوارع التي سميت على اسم رجال الدولة السوفييت، ونشر معهد الذاكرة الوطنية قائمة تضم 520 شخصية تاريخية تندرج أنشطتها بموجب قانون "تفكيك الشيوعية"، وبالتالي يجب أن تختفي أسماؤهم من الأسماء الجغرافية. وكانت تلك الوثيقة قد أحدثت صدى كبيرا في المجتمع إلا أنها لم تبين بوضوح حدود تطبيقها.

المصدر: نوفوستي