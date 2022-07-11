حضور روسي في مراسم وداع شينزو آبي

حضر سفير روسيا لدى اليابان ميخائيل غالوزين مراسم وداع رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي التي تقام اليوم الاثنين، وفق بيان للسفارة في طوكيو.

وتقام اليوم الاثنين مراسم وداع رئيس الوزراء السابق في معبد Zojoji البوذي في وسط طوكيو بحضور أقارب وأصدقاء ومعاوني آبي، على أن تقام الجنازة غدا الثلاثاء.

وكانت فترة شينزو آبي، خلال رئاسته للوزراء، الأطول في تاريخ اليابان، إذ أقام علاقات جيدة مع الرئيس الروسي، وعقدوا 27 قمة.

وأطلقت وسائل الإعلام الروسية على آبي لقب رئيس الوزراء "الأكثر صداقة" مع روسيا في تاريخ اليابان.

AP

AP

AP

المصدر: نوفوستي