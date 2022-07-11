بوتين ولوكاشينكو يبحثان مسائل الترانزيت إلى كالينينغراد وسير العملية الخاصة في أوكرانيا

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتني ونظيره البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في اتصال هاتفي، المسائل المتعلقة بالترانزيت إلى كالينينغراد وسير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، إن الرئيسين أكدا خلال المحادثات الهاتفية عزمهما المتبادل على تعزيز العلاقات الروسية - البيلاروسية والشراكة والتحالف.

ووفقا لوكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، ناقش الرئيسان أيضا الوضع في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، وإمداد أوروبا بالطاقة الروسية، ومسائل الدفاع في روسيا وبيلاروس.

هذا وقد اقترحت سلطات مقاطعة كالينينغراد الروسية فرض حظر كامل على حركة البضائع بين روسيا ودول البلطيق، وذلك ردا على القيود التي فرضتها ليتوانيا على ترانزيت البضائع إلى المقاطعة الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الروسية قد صرحت في وقت سابق بأن موسكو ستتخذ إجراءات صارمة ضد ليتوانيا والاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم حل مشكلة نقل البضائع إلى كالينينغراد، مؤكدة أن الانتظار طال بالفعل.

المصدر: تاس