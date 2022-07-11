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الأمم المتحدة تحدد متى سيتجاوز عدد سكان الأرض سيتجاوز 8 مليارات

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الأمم المتحدة تحدد متى سيتجاوز عدد سكان الأرض سيتجاوز 8 مليارات
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سيصل عدد سكان الأرض إلى 8 مليارات في 15 نوفمبر 2022، خرجت هذه التوقعات يوم الاثنين من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

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وأشارت الهيئة الأممية المختصة إلى أن الهند ستتفوق في وقت مبكر من عام 2023، على الصين وستصبح الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم.

وأظهرت دراسة أجرتها الهيئة أن معدل النمو السكاني العالمي في العام الماضي كان أقل من واحد في المائة لأول مرة منذ بدء الإحصائيات في عام 1950.

وفي العام الحالي من المتوقع أن يبلغ 0.8٪. وبحسب الخبراء، فإن الحد التالي، 8.5 مليار شخص، سيتم تجاوزه في عام 2030.

ويتوقع مؤلفو الوثيقة أن يصل عدد السكان في الثمانينيات من هذا القرن إلى الذروة، وهي 10.4 مليار شخص، ثم سيبقى الرقم عند هذا المستوى حتى عام 2100.

ويرجع النمو المستمر في عدد السكان، في رأيهم، في المقام الأول إلى معدلات المواليد المرتفعة في البلدان النامية، فيما تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف إجمالي النمو السكاني سيحدث في ثمانية بلدان هي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وتنزانيا.

المصدر: تاس

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