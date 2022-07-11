المفوضية الأوروبية: تدفق اللاجئين من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي عاد إلى مستوياته السابقة

أفادت مسؤولة أوروبية بأن تدفق اللاجئين من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي توقف، ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يعود بعضهم إلى ديارهم بحلول بداية العام الدراسي.

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وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون يوم الاثنين لدى وصولها إلى اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براغ: "فيما يتعلق بعدد المعابر الحدودية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، فقد عدنا إلى مستوى ما قبل الحرب، وما قبل كوفيد"، حيث توقف تدفق الهجرة خلال الوباء بالكامل تقريبا.

وأوضحت جوهانسون تلك التطورات بقولها: "أي أننا عدنا إلى المستويات الطبيعية، والآن يأتي ويذهب نفس المستوى تقريبًا من عدد الأشخاص من الاتحاد الأوروبي. أتوقع أن يقرر العديد من الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي البقاء هنا أو العودة إلى أوكرانيا بحلول بداية العام الدراسي"، فيما تتحدث المفوضية الأوروبية، عن وجود الآن أكثر من 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس