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مراسل RT ينقل الصورة من موقع دمرت فيه أحدث الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا

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مراسل RT ينقل الصورة من موقع دمرت فيه أحدث الأسلحة الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا
Globallookpress Sgt. Eliezer Melendez/Keystone Press Agency
مدفع الهاوتزر الأمريكية من طراز "إم-777" (صورة أرشيفية)
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كشف مراسل RT في أوكرانيا، مراد غادجييف، عن موقع جديد للقوات الأوكرانية، وقد اتضحت فيه آثار الدمار الذي لحق بالمعدات الأمريكية.

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ونشر غادجييف في قناته على تطبيق "تلغرام" مقاطع فيديو يتضح فيها المواقع التي تم تدميرها، والتي كانت القوات المسلحة الأوكرانية تطلق منها القذائف باستخدام مدافع الهاوتزر الأمريكية من طراز "إم-777"، حيث احترقت تلك المدافع، وهو ما يبدو من آثار احتراق الإطارات على الأرض. إلا أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بإخلاء الموقع، وسحبت معها أجزاء المدافع المتبقية، فيما يقول غادجييف إن ذلك، على ما يبدو، وفقا لأوامر واشنطن، بمنع ترك مدافع "إم-777" كي تصبح جزءا من معارض أنظمة "باتريوت" التي يتركها الجيش الأوكراني ورائه أثناء عمليات انسحابه.

المصدر: تلغرام

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