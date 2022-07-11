انطلاق أول قطار ركاب من ماريوبول المحررة إلى فولنوفاكا

انطلق أول قطار للركاب في أولى رحلاته صباح اليوم الاثنين من محطة السكك الحديدية في ضواحي مدينة ماريوبول المحررة من المسلحين الاوكرانيين إلى مدينة فولنوفاكا.

وقال المدير العام لسكة حديد دونيتسك، أوليغ كوليفاتيك: "يشمل القطار مقطورات يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 200 راكب. ومع زيادة حركة الرحالات ستضاف مقطورات إضافية، وسيعمل القطار لمدة ساعتين و44 دقيقة. المسارات محددة ويتم تجهيز منصاتها".منوها بتسيير رحلتين يوميا صباحا ومساءا.

المصدر: نوفوستي