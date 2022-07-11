هل طهران راضية عن تعامل السعودية مع حجاجها حتى اللحظة.. وماهي ملاحظاتها؟

أكد عبد الفتاح نواب، رئيس بعثة الحج الإيرانية، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، أن "مناسك الحج جرت بشكل جيد حتى هذه اللحظة".

إقرأ المزيد

وفي تصريحات لقناة "العالم"، قال عبد الفتاح نواب: "في مراسم الحج في هذه السنة، كانت النسبة العمرية شابة قياسا بالنسبة للسنة الماضية، فلم تواجهنا حالات مرضية صعبة"، لافتا إلى أن "موسم الحج للجمهورية الاسلامية في مستوى جيد".

واستطرد: "نقوم في كل سنة بخطوات جديدة لتسهيل الأمور للحجاج..نتمنى أن تتم هذه المناسك لجميع المسلمين سواء من إيران أو من كل البلدان الإسلامية بشكل جيد".

وأشار إلى أن "تعامل السعودية مع الحجاج يجري بشكل جيد"، متابعا: "لكن لو أنه كانت هناك مجموعة من كل دولة لتقديم المشورة كانت لتساعد الدولة المضيفة لتحسين الحج ولكانت الأمور لتصبح أسهل..نتمنى لو انه يمكن إعطاء فرصة لبقية الدول المسلمة للمساعدة في التنظيم وتقديم المشورة".

وأضاف عبد الفتاح نواب: "السعودية لم تمنع تنظيم أي نشاطات للحجاج شريطة أن لا تتسبب بإزعاج أو مضايقات للحجاج الآخرين".

المصدر: "العالم"