تسجيل أكثر من 700 اعتداء على مواطنين روس في ألمانيا منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا

سجلت السلطات الألمانية أكثر من 700 اعتداء على أشخاص من أصول روسية، وذلك منذ انطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

وقالت جمعية "Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)"، اليوم الاثنين، استنادا إلى رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب من الخبير في حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) بيتر بيسترون، إن 701 حالة اعتداء من هذا القبيل تم تسجيلها في ألمانيا ضد مواطنين من أصول روسية، منذ فبراير الماضي.

وخلال هذه الفترة تم ارتكاب 592 جريمة ضد مهاجرين من أوكرانيا.

كما أوضحت وزارة الداخلية الألمانية، أنه في بداية أبريل الماضي، أبلغت وكالات إنفاذ القانون عن 383 جريمة ضد أشخاص من أصل روسي، و181 جريمة ضد أشخاص من أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال النائب في البوندستاغ (البرلمان الألماني) يوجين شميدت، إن حزب "البديل من أجل ألمانيا" قد أنشأ منصب مفوض المواطنين الناطقين بالروسية، الذي سيتولى معالجة الشكاوى بشأن مظاهر التمييز العنصري المحتملة.

المصدر: تاس