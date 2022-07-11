رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يجري أول محادث مع الرئيس التركي

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول مكالمة هاتفية أمس الأحد، معربين عن الأمل في تحسين العلاقات بين البلدين.

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وقال بيان أصدره مكتب لبيد، إن الزعيمين اتفقا على أن "العلاقات الإسرائيلية التركية ذات أهمية كبيرة للأمن والاقتصاد والاستقرار في الشرق الأوسط"، مشيدين باتفاق الطيران المدني الجديد الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي بين البلدين.

وهنأ أردوغان لبيد، الذي أصبح رئيس وزراء تصريف الأعمال لإسرائيل في الأول من يوليو، وتمنى له التوفيق في منصبه الجديد.

وجاء في البيان أن لبيد "بعث بأطيب تمنياته بعطلة سعيدة وسلمية ومزدهرة (عيد الأضحى) للشعب التركي بأكمله".

كما شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أردوغان على التعاون بين بلديهما في إحباط محاولات الهجمات ضد الإسرائيليين في اسطنبول في يونيو.

وجاءت المكالمة الهاتفية وسط تحسن العلاقات بين إسرائيل وتركيا، بعد سنوات من العداء في أعقاب هجوم إسرائيلي قاتل على أسطول بقيادة تركيا في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2010.

المصدر: شينخوا