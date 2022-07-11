تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا / 11.07.2022/
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تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لتحرير أراضي دونباس، في ظل سعي الغرب لزيادة إمداداته من الأسلحة لكييف والضغط باتجاه إطالة أمد النزاع.
ميدانيا..
- استهداف مواقع المدفعية الأوكرانية بقذائف هاون وبمساعدة مسيرة لتحديد الأهداف بدقة
- لحظة تدمير مستودع يضم أكثر من ألف قذيفـة لمدافع هاوتزر الأمريكية
- قذائف أوكرانية تستهدف مبنى سكنيا في دونيتسك
- الأرقام التسلسلية غير متطابقة.. تايوان ترد على أنباء تسليم قذائف هاون لأوكرانيا
- مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بقصف أوكراني على دونيتسك
- عسكري من دونيتسك: يتم توجيه راجمات الصواريخ الأوكرانية بالأقمار الاصطناعية
- مشاهد لإطلاق رشقات صواريخ روسية من ليسيتشانسك على مواقع قوات كييف
- وزير الدفاع الأوكراني: نتكبد خسائر فادحة ونحتاج إلى المزيد من الأسلحة
- قديروف: نقضي على أكثر من 100 مقاتل أوكراني في كل معركة
- افتتاح نقطة ثانية لإصدار جوازات السفر الروسية في جمهورية لوغانسك
- الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 100 عنصر من الجيش الأوكراني وإسقاط 3 مقاتلات
- استئناف حركة خط نقل للركاب بين مدينتي لوغانسك وفورونيج
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تداعيات وأصداء العملية العسكرية الروسية
- سيمنز الألمانية: نعمل على إعادة تشغيل توربينات خط غاز "التيار الشمالي 1" بأسرع وقت ممكن
- "السيل الشمالي-1" يتوقف عن العمل 10 أيام لإجراء أعمال صيانة وسط مخاوف من تفاقم أزمة الغاز في أوروبا
- رئيس وزراء بافاريا الألمانية يحذر من سكتة دماغية للاقتصاد وفوضى بحال حدوث أزمة طاقة في البلاد
- المستشار الألماني الأسبق يؤيد الحل الدبلوماسي في أوكرانيا ومواصلة الحديث مع روسيا
- زاخاروفا تحذر الاتحاد الأوروبي: للصبر حدود والرد سيكون ملائما
- زاخاروفا تُشّبه الإدارة الأمريكية بسفينة "التايتنك"
- فرنسا.. وزير الاقتصاد يدعو إلى الاستعداد "لقطع كلي" لإمدادات الغاز الروسي
- شولتس يرحب بقرار كندا إعادة توربين غاز "السيل الشمالي-1" إلى ألمانيا
- مقاطعة زابوروجيا: أغلبية سكان المقاطعة يريدون اتباع سيناريو القرم في الانضمام إلى روسيا
- لوبان: العقوبات ضد روسيا أثبتت عدم فاعليتها وتسببت في معاناة الفرنسيين
- شولتس: مشكلة أمن الطاقة ستقلق ألمانيا لعدة سنوات
- رئيس الغرفة الاقتصادية النمساوية يؤكد معارضته للعقوبات ضد روسيا
- فولودين: كان من الممكن تسوية الوضع حول أوكرانيا بطرق سلمية
- كندا تفرج عن معدات لخط أنابيب "نورد ستريم 1" الممتد بين روسيا وألمانيا