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الصين.. مواجهات بين الشرطة ومحتجين لا يستطيعون استرداد أموالهم (فيديو)

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الصين.. مواجهات بين الشرطة ومحتجين لا يستطيعون استرداد أموالهم (فيديو)
RT
الصين.. مواجهات بين الشرطة ومحتجين لا يستطيعون استرداد أموالهم
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اندلعت مواجهة بين حشد كبير غاضب من المودعين في بنوك صينية مع الشرطة، الأحد، تعرض بعضهم للخشونة أثناء اقتيادهم بعيدا.

ورفع المئات لافتات ورددوا شعارات وهم يقفون على الدرج الواسع لمدخل فرع البنك المركزي الصيني في مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان (620 كيلومترا) جنوب غربي بكين.

وأظهر تسجيل مصور التقطه أحد المتظاهرين، فرق أمن ترتدي ثيابا مدنية والمتظاهرون يرشقونها بزجاجات المياه وأشياء أخرى وهم يدفعون الحشود.

ولم يرد مسؤولو مدينة تشنغتشو أو شرطة مقاطعة خنان على اتصالات تطلب التعقيب لوكالة "أسوشيتد برس".

وكان المتظاهرون ضمن آلاف العملاء الذين فتحوا حسابات في ستة بنوك زراعية في خنان ومقاطعة أنهوي المجاورة، التي عرضت معدلات فائدة أعلى، لكن تبين لهم، فيما بعد، أنهم لا يستطيعون سحب أموالهم، بعد ظهور تقارير إعلامية تفيد بأن رئيس الشركة الأم لتلك البنوك فر، ومطلوب للعدالة لارتكابه جرائم مالية.

المصدر: وكالة "أسوشيتد برس"

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