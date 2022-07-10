بايدن يخطط لمنح 100 مليون دولار لمستشفيات فلسطينية

يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن، للإعلان عن مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للمستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية خلال زيارته للشرق الأوسط هذا الأسبوع.

وأشار خمسة مسؤولين إسرائيليين لموقع "أكسيوس" الأمريكي إلى أن الإدارة الأمريكية ترى أن التعهد بالتمويل هو الإنجاز الرئيسي للفلسطينيين خلال الزيارة.

وأضاف الموقع أنه من المتوقع أن يزور بايدن مستشفى أوغوستا فيكتوريا، خلال رحلته.

وطلبت إدارة بايدن من السعودية والإمارات وقطر تقديم مساعدات مماثلة للمستشفيات، وفقا لمصدرين قال الموقع إنهما "على اتصال مباشر بالموضوع".

وأعلنت الإمارات عن تبرع بقيمة 25 مليون دولار لمستشفى المقاصد في القدس الشرقية، السبت، ولم تعلن السعودية وقطر حتى الآن عن أي تبرع، وفقا لـ"أكسيوس".

كما طلبت إدارة بايدن من إسرائيل توفير التمويل للمستشفيات، وفقا لمسؤولين إسرائيليين، لكن إسرائيل لم تقدم ردا بعد.

وقال الموقع إن طلب الولايات المتحدة المقدم لدول الخليج الثلاث هو جزء من محاولة لجعلها أكثر انخراطا في القضية الإسرائيلية الفلسطينية.

ويضيف أن كلا من السعوديين والإماراتيين لديهم علاقات سيئة مع السلطة الفلسطينية، وفقا للموقع.

وأكد أن إدارة بايدن تأمل أن يتغير ذلك الموقف وأن تعود عملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية بالنفع أيضا على الفلسطينيين، وفقا لمسؤولين أمريكيين تحدث إليهما الموقع.

وقال الموقع إن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نيدس، لعب دورا رئيسيا في الإعلان الأمريكي، وعقد عدة اجتماعات حول هذا الموضوع مع مسؤولين من وزارة الصحة الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء، وفقا لاثنين من المسؤولين الإسرائيليين.

وذكر نيدس للمسؤولين الإسرائيليين أن هناك دعما من الحزبين لمستشفيات القدس الشرقية، لأن العديد منها مرتبط بمنظمات ومؤسسات مسيحية.

ورفض البيت الأبيض ووزارة الخارجية الرد على طلب "أكسيوس" للتعليق.

المصدر: موقع "أكسيوس" الأمريكي