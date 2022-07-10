"السيل الشمالي-1" يتوقف عن العمل 10 أيام لإجراء أعمال صيانة وسط مخاوف من تفاقم أزمة الغاز في أوروبا

سيجري إغلاق خط نقل الغاز "السيل الشمالي-1" من روسيا إلى أوروبا، لإجراء أعمال صيانة من 11 إلى 21 يوليو. وسط مخاوف في السوق الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم نقص الغاز في أوروبا.

واكدت وكالة "نوفوستي" أنه إذا لم يتم نقل كميات الغاز التي يتم نقلها عن طريق "السيل الشمالي-1" بطرق بديلة، فقد تواجه أوروبا زيادة حادة في أسعار "الوقود الأزرق".

وأضافت من المستحيل استبدال الكمية بأكملها، لأن أوكرانيا حدت من دخول الغاز الروسي للعبور بسبب القوة القاهرة، كما تحظر العقوبات المضادة الروسية استخدام "يامال-أوروبا" عبر بولندا.

وأعربت بعض البلدان من بينها ألمانيا والنمسا عن مخاوفها من أن الإمدادات عبر خط الأنابيب بعد الانتهاء من العمل قد تنخفض أو تتوقف.

المصدر: نوفوستي