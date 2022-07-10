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بلومبيرغ: "تويتر" تقاضي ماسك بسبب رفضه شراء الشركة

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بلومبيرغ:
Legion-Media Sipa USA
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ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركة "تويتر" الأمريكية، تعتزم مقاضاة رجل الأعمال إيلون ماسك بسبب رفضه الاستحواذ عليها مقابل 44 مليار دولار.

ووفقا للمصادر، فقد أبرمت إدارة تويتر عقدا مع شركة المحاماة WLRK ومقرها نيويورك، والتي ستمثل مصالح الشركة في المحكمة. ومن المتوقع أن يرفع "تويتر" دعوى قضائية في ولاية ديلاوير في بداية الأسبوع القادم.

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ويفتح إلغاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار التي وقعها في أبريل الباب أمام معركة قضائية مع الشركة التي تتخذ سان فرنسيسكو مقرا لها، حول رسوم فسخ الصفقة والتي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر.

وقال محاموه في رسالة إلى "تويتر" أُرسِلت نسخة منها الى هيئة البورصات والأوراق المالية الأمريكية إن "السيد ماسك يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة".

المصدر: تاس

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