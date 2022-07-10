الأحزاب السريلانكية المعارضة تتفق على تشكيل حكومة مؤقتة

اتفقت أحزاب المعارضة الرئيسية في سريلانكا الأحد على تشكيل حكومة مؤقتة من جميع الأحزاب.

وقال النائب فيمال فيرافانسا وفق ما نقلت صحيفة "ديكان هيرالد": "اتفقنا مبدأيا على تشكيل حكومة وحدة من جميع الأحزاب لفترة انتقالية. ستكون حكومة تمثل فيها جميع الأحزاب".

وقال حزب المعارضة الرئيسي "سلطة الشعب المتحدة" أنه أجرى مناقشات داخلية مكثفة.

وقال الأمين العام للحزب رانجيت مادوما باندارا: "نسعى لتشكيل حكومة مؤقتة من جميع الأحزاب لفترة محدودة ثم نذهب بعد ذلك الى انتخابات برلمانية".

المصدر: نوفوستي