أردوغان يدعو لابيد إلى عدم الموافقة على بناء مستوطنات جديدة والحفاظ على وضع الأقصى

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى الاستمرار بسياسة عدم الموافقة على بناء مستوطنات جديدة والحفاظ على الوضع الراهن في المسجد الأقصى.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن أردوغان بحث مع لابيد العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في اتصال هاتفي.

وأضافت أن "أردوغان أعرب عن تمنياته بأن تجلب الانتخابات المزمع إجراؤها في 1 نوفمبر المقبل الخير لشعب إسرائيل".

وتابعت أنه "أعرب عن رغبة بلاده في استمرار سياسات عدم الموافقة على إقامة مستوطنات جديدة والحفاظ على الوضع الراهن في المسجد الأقصى، خلال المرحلة القادمة وصولا إلى الانتخابات".

المصدر: "الأناضول"