بايدن يعترف بإجرائه تعديل على دراجته الهوائية بعد سقوطه عنها (فيديو)

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن دراجته لم تعد تحتوي حزام القدم حول الدواسة الذي تسبب في سقوطه قبل ثلاثة أسابيع.

قال بايدن وهو يقترب من الصحفيين خلال نزهة أخرى بالدراجة: "في البداية، أريدكم أن تعرفوا: لقد قمت بإزالة حزام القدم حول الدواسات".

وتم في وقت سابق تداول مقطع فيديو للرئيس بايدن وهو يركب دراجة هوائية برفقة مجموعة من الناس، وبعد ترحيب الصحفيين به، تقدم نحوهم وسقط على جانبه مع الدراجة.

وفي وقت لاحق، ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي أن كل شيء على ما يرام معه ولم تكن هناك حاجة لمساعدة الأطباء.

المصدر: نوفوستي