عسكري من دونيتسك: يتم توجيه راجمات الصواريخ الأوكرانية بالأقمار الاصطناعية
AP Evgeniy Maloletka
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أكد عسكري في قوات دونيتسك الشعبية مختص في الرماية أن نشاط راجمات الصواريخ الأوكرانية ينتاقص في الطقس الغائم، مما يشير إلى أنها توجه بالأقمار الاصطناعية.
وقال العسكري: "لاحظنا أنه عندما يكون الجو غائما، تتناقص هجمات راجمات الصواريخ الأوكرانية على المدينة، حيث يتم توجيهها بواسطة نظام الأقمار الاصطناعية".
وأضاف أنه رغم ذلك فإن استهداف المناطق السكنية في دونيتسك يبقى مستمرا.
وقال دميتري روغوزين مدير عام هيئة الفضاء الروسية "روس كوسموس" في وقت سابق إن الشركات الأمريكية تنقل البيانات من أنظمة الأقمار الاصطناعية إلى القوات الأوكرانية.
المصدر: نوفوستي