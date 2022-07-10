 
مباشر
عاجل
السيسي يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي توضيحا حول تقارير عن حرق إسرائيل جنودا مصريين أحياء

عسكري من دونيتسك: يتم توجيه راجمات الصواريخ الأوكرانية بالأقمار الاصطناعية

أخبار العالم

عسكري من دونيتسك: يتم توجيه راجمات الصواريخ الأوكرانية بالأقمار الاصطناعية
AP Evgeniy Maloletka
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/teaw

أكد عسكري في قوات دونيتسك الشعبية مختص في الرماية أن نشاط راجمات الصواريخ الأوكرانية ينتاقص في الطقس الغائم، مما يشير إلى أنها توجه بالأقمار الاصطناعية.

وقال العسكري: "لاحظنا أنه عندما يكون الجو غائما، تتناقص هجمات راجمات الصواريخ الأوكرانية على المدينة، حيث يتم توجيهها بواسطة نظام الأقمار الاصطناعية".

وأضاف أنه رغم ذلك فإن استهداف المناطق السكنية في دونيتسك يبقى مستمرا.

وقال دميتري روغوزين مدير عام هيئة الفضاء الروسية "روس كوسموس" في وقت سابق إن الشركات الأمريكية تنقل البيانات من أنظمة الأقمار الاصطناعية إلى القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا