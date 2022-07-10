خطة الشرطة الإسرائيلية لزيارة بايدن تحمل اسم "الدرع الأزرق 3" وتضم 16 ألف عنصر

أعلنت الشرطة الإسرائيلية إنهاء استعداداتها لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأطلقت على اسم الحملة "الدرع الأزرق 3".

وأشارت إلى أنه سيعمل 16000 شرطي من افراد الشرطة وحرس الحدود

خلال زيارة بايدن ابتداءا من يوم الأربعاء في ساعات ما بعد الظهر، وحتى ظهر يوم الجمعة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع "حدوث ازدحامات مرورية وإغلاقات في شوارع وطرقات مختلفة في منطقة المركز وفي المحاور المؤدية إلى مدينة القدس".

المصدر: RT