نشر مراسل صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الحربي مشاهد لإطلاق المدفعية الروسية سلسلة صواريخ من مدينة ليسيتشانسك المحررة على مواقع قوات كييف.

واعترف وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف اليوم بوقوع خسائر فادحة واستنزاف الجيش الأوكراني، وطالب شركائه الغربيين بالمزيد من الأسلحة.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق، تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تمت السيطرة الكاملة على ليسيتشانسك آخر معقل لقوات كييف في لوغانسك.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا