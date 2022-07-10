هيئة البث الإسرائيلية: تقدم في الاتصالات بين ساعر وغانتس لتشكيل قائمة مشتركة

قالت هيئة البث الإسرائيلية مساء الأحد إن تقدما أحرز في الاتصالات الجارية بين حزبي "كاحول لافان" و"تكفاه حدشاه" بالنسبة للشراكة في الانتخابات العامة المقبلة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن رئيسي الحزبين جدعون ساعر زعيم حزب امل جديد، وبيني غانتس على وشك التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يكون رئيس كاحول لافان هو رئيس القائمة المشتركة بين الحزبين، أما ساعر فيأتي في المكان الثاني.

كما ينص الاتفاق المتبلور على أن يتولى غانتس المرتبة الأولى من القائمة.

وذكرت الهيئة أن ساعر عقد اجتماعا بحضور وزراء حزبه لاطلاعهم على الاتفاق المتبلور، وعلى المبادرة المتعلقة بخوض الانتخابات في قائمة مشتركة.

وكان ساعر قد نفى نفيا قاطعا أن تكون مبادرة من هذه القبيل، وتعهد بأن حزبه سيتنافس مستقلا في الانتخابات.

وتعقيبا على توحيد القائمتين المتبلور قال مصدر في الليكود إنه لا يهمه كيف تتقاسم الأصوات في معسكر اليسار على حد تعبيره.

اللمصدر: هيئة البث الإسرائيلية