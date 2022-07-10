مزارعو هولندا يحتجون على خطة حكومية لخفض التلوث

ينخرط المزارعون الهولنديون في صيف يسوده السخط الذي لا تظهر فيه أية علامة على التراجع.

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ويتظاهر المزارعون ضد خطط الحكومة الخاصة بكبح انبعاثات أكسيد النيتروجين والأمونيا التي يقولون إنها تهدد بتدمير نمط حياتهم.

وتهدف الحكومة إلى تقليل انبعاثات النيتروجين بنسبة 50 بالمائة بحلول عام 2023، وخصصت 24.3 مليار يورو (25.6 مليار دولار) إضافية لتمويل التغييرات الضرورية.

وأثارت الخطط احتجاجات في أنحاء البلاد من قبل المزارعين الغاضبين الذين يعتقدون أنها غير مجدية وتهدد مصادر رزقهم.

ونظم المزارعون احتجاجات حاشدة وقطعوا الطرق السريعة بجراراتهم. كما اشتبك المزارعون مع الشرطة خارج منزل الوزير المسؤول عن سياسات الحكومة الخاصة بالنيتروجين.

في وقت سابق هذا الأسبوع، أطلق ضابط كان يخشى على سلامته، النار على جرار كان يقوده فتى في السادسة عشرة من عمره.

وبعد أن احتجز الفتى في بداية الأمر بشبهة محاولة القتل غير العمد، تم إطلاق سراح الفتى الصغير دون توجيه تهمة.

قد تؤدي أهداف تخفيض الانبعاثات إلى تغيير جذري في قطاع الزراعة المربح في هولندا. وقد ينذر هذا أيضا بإصلاحات مماثلة واحتجاجات في دول أوروبية أخرى تضخ قطاعاتها الزراعية هي الأخرى الملوثات.

المصدر: أ ب