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استئناف حركة خط نقل للركاب بين مدينتي لوغانسك وفورونيج

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استئناف حركة خط نقل للركاب بين مدينتي لوغانسك وفورونيج
Sputnik
مدينة لوغانسك، أرشيف
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أفادت حكومة جمهورية لوغانسك الشعبية بإعادة افتتاح طريق حافلات الركاب رقم 501 الذي يربط بين مدينة فورونيج الروسية ومدينة لوغانسك، مرة أخرى ابتداء من 12 يوليو الجاري.

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وكتبت الحكومة في صفحتها على "التلغرام"، اليوم الأحد: "إن مدينة فورونيج ستربطها بلوغانسك حافلة ركاب جديدة ستقوم برحلة مباشرة إليها. وسيستأنف عمل الرحلة رقم 501 ابتداءا من 12 يوليو الجاري.

وأضافت أن الرحلة ستستغرق حوالي 10 ساعات وستنفذها حافلات ركاب كبيرة مزودة بمكيفات الهواء.

المصدر: نوفوستي

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