لابيد: مناقشة التحديات مع بايدن ستركز على إيران وإسرائيل تحتفظ بحرية بالعمل ضد برنامجها النووي

تحدث رئيس الوزرء الإسرائيلي، يائير لابيد، عن زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى إسرائيل، مؤكدا أن "مناقشة التحديات" بين الجانبين "سوف تركز أولا وقبل كل شيء على قضية إيران".

وفي مستهل الجلسة الحكومية، قال يائير لابيد: "ستتناول هذه الزيارة (زيارة بايدن لإسرائيل) كلا من التحديات والفرص..مناقشة التحديات سوف تركز أولا وقبل كل شيء على قضية إيران..وكشف يوم أمس عن قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة، في مخالفة تامة للاتفاقيات التي وقعتها".

وأضاف لابيد: "يجب أن تكون الاستجابة الدولية حاسمة..العودة إلى مجلس الأمن الدولي وتفعيل آلية العقوبات بكامل قوتها..من جهتها، تحتفظ إسرائيل لنفسها بحرية كاملة في العمل، دبلوماسيا وعمليا، في الحرب ضد البرنامج النووي الإيراني".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذه فرصة لشكر الولايات المتحدة مرة أخرى على عدم رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني..إيران تقف وراء "حزب الله" اللبناني وتدعم حركة "حماس"، وقد حاولت الخلايا الإرهابية الإيرانية مؤخرا قتل السياح الإسرائيليين في إسطنبول".

وأكمل: "لن تقف إسرائيل مكتوفة الأيدي بينما تحاول إيران مهاجمتنا..تعرف دوائر الأمن لدينا كيفية الوصول إلى أي شخص في أي مكان، وسيقومون بذلك بالضبط..سنناقش مع الرئيس (بايدن) وفريقه توسيع التعاون الأمني ضد جميع التهديدات".

المصدر: RT