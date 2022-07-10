لابيد يستذكر مقولة بايدن قبل زيارته للمنطقة: "ليس عليك أن تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا..أنا صهيوني"

مع اقتراب موعد زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للشرق الأوسط، استذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، مقولة سابقة لبايدن يؤكد فيها أنه صهيوني بالرغم من أنه ليس يهوديا.

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وفي بداية الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الإسرائيلي، تحدث يائير لابيد عن زيارة بايدن المرتقبة لأسرائيل قائلا: "نحن في بداية أسبوع تاريخي..يوم الأربعاء، سيصل الرئيس جو بايدن إلى هنا، وهو أحد أقرب الأصدقاء الذين عرفتهم إسرائيل على الإطلاق في السياسة الأمريكية، والذي قال ذات مرة عن نفسه.."ليس عليك أن تكون يهوديًا لكي تكون صهيونيًا. أنا صهيوني".

وأضاف لابيد: "ستتناول هذه الزيارة كلا من التحديات والفرص..مناقشة التحديات سوف تركز أولا وقبل كل شيء على قضية إيران".

وكان جو بايدن قد قال أثناء عمله كنائب للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، إنه صهيوني، ودعا دول الشرق الأوسط إلى التعاون فيما بينها في مواجهة التهديدات المشتركة التي تواجه المنطقة.

وأوضح بايدن قائلا: "إذا كنتُ يهوديا فسأكون صهيونيا.. والدي أشار إلى أنه لا يشترط بي أن أكون يهوديا لأصبح صهيونيا، وهذا أنا.. إسرائيل تعتبر ضرورية لأمن اليهود حول العالم".

المصدر: RT