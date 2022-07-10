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مقتحمو قصر الرئيس السريلانكي يعثرون على مبلغ زهيد فيه ويسلمونه للسلطات (فيديو)

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مقتحمو قصر الرئيس السريلانكي يعثرون على مبلغ زهيد فيه ويسلمونه للسلطات (فيديو)
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بعد اقتحامهم منزل رئيس سريلانكا بعد فراره عثر المتظاهرون على أكثر من 17.8 مليون روبية (49.1 ألف دولار) وسلموها للشرطة.

وقالت حركة غوتا غوغاما الاحتجاجية على تويتر: "بالأمس سلم المتظاهرون إلى رئيس مركز شرطة فورت (حي) ما يقرب من 17.850.000 روبية تم العثور عليها في منزل الرئيس".

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وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمحتجين وبحوزتهم المال الذي وجدوه في القصر الرئاسي.

واجتاح آلاف المحتجين العاصمة السريلانكية. وبدلا من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واستولوا على القصر الرئاسي. وبحسب ما ورد تم إجلاء الرئيس جوتابايا راجاباكسا قبل فترة وجيزة من محاصرة المحتجين لمنزله.

المصدر: نوفوستي

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